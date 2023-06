Bagnaia geht mit weiterem Sieg in die Sommerpause

ASSEN. MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia kann mit zufriedener Miene in die nun sechswöchige Sommerpause der Motorrad-WM gehen. Der Ducati-Pilot feierte in Assen im achten Saisonrennen den schon vierten Grand-Prix-Triumph heuer. Er gewann vor Markenkollege Marco Bezzecchi und baute damit auch seine WM-Führung aus. Bitter lief es für KTM-Fahrer Brad Binder: Er kam wie schon am Samstag im Sprint zwar als Dritter ins Ziel, wurde aber wegen einer Strafe wegen Überschreitens des Track-Limits um einen Platz auf Rang vier versetzt. So erbte Aprilia-Mann Aleix Espargaro den Podestplatz.

Bezzecchi legte in Assen mit Trainingsbestzeit, Pole-Position und dem Sieg im Sprint eine ordentliche Performance an den Tag. Der Schützling von Valentino Rossi musste diesmal aber die Überlegenheit seines Landsmannes anerkennen: "Er war bärenstark." Doch auch Bagnaia gab zu: "Ich war ziemlich am Limit unterwegs."

Binder bewegte sich am Wochenende mit der erneut bärenstarken RC16 leider etwas darüber hinaus. Der Werkspilot kam schon am Samstag in der finalen Schikane aufs Grün, weshalb er nach einer Zeitstrafe von Platz drei auf Rang fünf zurückfiel, während Ex-Champion Fabio Quartararo (Yamaha) den Podiumsplatz übernahm.

Am Sonntag profitierte Espargaro davon. Dabei hatte Binder mit einem super Start gar kurz die Führung im Rennen übernommen, ehe Bagnaia und später Bezzecchi an ihm vorbeizogen. In der finalen Runde unterlief ihm der gleiche Fehler wie im Sprint.

"Es tut mir sehr leid fürs Team, weil sie mir wieder ein tolles Motorrad hingestellt haben. Aber wir sind voll bei der Musik dabei", sagte der WM-Vierte. Für Teamkollege Jack Miller war das Rennen schon nach Runde zwei nach einem Sturz vorbei.

Quartararo droht Operation

Nur eine Runde darauf kegelten auch die Franzosen Quartararo und Johann Zarco (Ducati) gemeinsam hinaus. Für Quartararo kommt die längere Pause wie gerufen. Er humpelte verletzt in die Boxengasse, beim ohnehin bereits gebrochenen Zeh sei der Bruch verschoben worden, teilte sein Team später mit. Ihm droht nun sogar eine Operation.

Mehr zum Thema Motorsport Motorsport Marquez zu KTM – nur ein Gerücht oder ist mehr dran? ASSEN. Der bei Honda unzufriedene Motorrad-Star ist am Tiefpunkt. Marquez zu KTM – nur ein Gerücht oder ist mehr dran?

Erneut nicht am Start war der sechsfache Weltmeister Marc Marquez. Der Spanier zog wegen körperlicher Probleme zurück, zudem wurde er von den Rennärzten für nicht einsatzfähig erklärt. Der Honda-Fahrer war vor einer Woche in Deutschland fünfmal zu Sturz gekommen, in Assen landete er weitere zwei Mal im Kiesbett.

Die bittere Bilanz: Der einstige Ausnahmekönner führt zwar in der Sturzstatistik, WM-Punkt schaute aber heuer noch kein einziger heraus. Auch der Vertrag bis Ende 2024 bei Honda scheint nun nicht mehr in Stein gemeißelt.

Teammanager Alberto Puig äußerte sich kryptisch: "Vertrag hin oder her, Honda hat viel Respekt vor Marc. Ich würde hoffen, dass er bleibt. Anderseits: Ich habe keine Kristallkugel." Für das Werksteam war es ein weiteres Wochenende zum Vergessen, nachdem auch Iker Lecuona, der den verletzten Joan Mir vertrat, an der Box aufgab.

Erst Silverstone, dann Spielberg

Nach der Sommerpause geht es am 6. August weiter mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone, ehe danach der Red-Bull-Ring in Spielberg die Piloten zum heißen Tanz bittet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl