Auf der Suche nach der Ideallinie

"Ich weiß, was man braucht, um in Landshaag schnell zu sein." Ein flotter Spruch, der bei Andreas Gangl aber auch Berechtigung hat. Mit seiner Suzuki hält er schon seit 2016 beim Motorrad-Bergrennen, das am Wochenende (Samstag, ab 12 Uhr/Sonntag, 8.30) einmal mehr steigt, die Bestzeit. An den 1:09,940 Minuten bissen sich seither schon viele die Zähne aus.

"Damals hat alles gepasst. Der Asphalt war gut, das Wetter bestens und im Waldstück war dank einiger Baumfällungen die Sicht super." Gangl will die Ideallinie für die 3620 Meter lange Strecke berghoch naturgemäß nicht verraten. "Nur so viel. Es ist Millimeterarbeit", so Gangl. Konkurrent Thomas Berghammer verleitete er 2019 zu einem waghalsigen Manöver. "Er hat gesagt, beim Hauseck bremst er nie. Ich hab das im Rennen dann wirklich in die Tat umgesetzt." Prompt kam der Salzburger ganz nah an die Bestzeit heran. Dies ist diesmal auch Lokalmatador Wolfgang Gammer und vielen weiteren zuzutrauen.

Auftakt in der "Kathedrale"

Auf dem Traditionskurs im niederländischen Assen steigt am Wochenende der Europa-Auftakt der Superbike-WM. In der "Kathedrale des Motorradrennsports", wie die Strecke wegen der Volksfeststimmung dort genannt wird, startet auch Max Kofler in die Saison. Der Attnanger fährt in der Supersport-Klasse wie im Vorjahr eine Ducati V2 Panigale. Neu ist mit D34G Racing nur sein Team.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl