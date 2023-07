Audi stellt alle bisherigen Motorsport-Aktivitäten ein

Eine finanzielle Unterstützung für Kundenteams im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) und bei 24-Stunden-Rennen wird es demnach nicht mehr geben. Diesen Beschluss habe der Vorstand der Audi AG gefasst, wie Audi-Motorsportchef Rolf Michl am Dienstag dem Fachportal "Motorsport-Magazin.com" bestätigte.

Auch das Werksprojekt bei der Rallye Dakar wird demnach nach 2024 beendet. Audi steigt 2026 als Werksteam in der Formel 1 ein.

Der Motor soll in Deutschland gebaut werden, das Chassis bei Partner Sauber in der Rennfabrik in Hinwil in der Schweiz. Dafür hat Audi bereits Anteile am Sauber-Rennstall erworben. In der laufenden Saison ist Sauber noch mit seinem bisherigen Partner als Alfa Romeo unterwegs.

Mehr zum Thema Motorsport Motorsport Geschenke gab es nur für den Renningenieur DTM-Sieger Preining kennt keine Sommerferien Geschenke gab es nur für den Renningenieur

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper