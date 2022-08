Audi fährt Formel 1

"Motorsport war immer in der DNA von Audi", bestätigte Audi-Boss Markus Duesmann vor dem morgigen Grand Prix von Belgien (15 Uhr, live auf ServusTV), was eigentlich schon jeder wusste. Der deutsche Autobauer steigt mit Beginn 2026 als Motorenhersteller in die Formel 1 ein. "Wir denken, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, da die Formel 1 ein neues Reglement bekommt", so Duesmann. Den Chassis-Partner werde Audi bis Jahresende bekanntgeben.

Die entscheidenden Faktoren für den Einstieg seien die Kostengrenze in der Formel 1 gewesen, die ab 2023 bei 135 Millionen Dollar pro Rennstall liegt, und der Fokus auf Nachhaltigkeit. Ab 2026 sollen die Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. "Wir haben 2012 begonnen, unser Motorsport-Programm zu elektrifizieren", so Audi-Technikchef Oliver Hoffmann.

Max Verstappen und Charles Leclerc werden wegen des regelwidrigen Tauschens von Motorteilen morgen von hinten losfahren. Vor dem 14. Saisonrennen führt der Niederländer mit 80 Punkten Vorsprung auf den Monegassen.