Auch die Formel 1 bremste sich (kurz) ein

Die Formel 1 hielt in der Boxengasse von Monza gestern vor dem ersten freien Training eine Gedenkminute für die verstorbene Queen ab. Vor ihren Boxen versammelten sich alle Teams, ganz vorne standen die Piloten mit ihren Teamchefs. Nach der Trauerkundgebung wurde aber auch gejubelt, weil die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz zum Trainingsauftakt die schnellsten Zeiten fuhren. WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der im Klassement 109 Punkte Vorsprung auf Leclerc und seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez hat, wird in der Startaufstellung zum Rennen am Sonntag (15 Uhr/ORF 1, Sky) vermutlich um zehn Plätze strafversetzt, weil der Motor seines Red-Bull-Boliden gewechselt werden musste.