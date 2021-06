Auch am Red-Bull-Ring fallen jetzt die Masken

Vor einem Jahr war der Red-Bull-Ring in der Steiermark ein historischer Schauplatz, als dort am 5. Juli der coronabedingt verspätete Start der Formel-1-Saison 2020 erfolgte. Im Windschatten des Rennens machte sich auch in anderen Profi-Sportarten, bei denen aufgrund der Pandemie die Räder stillstehen mussten, eine Art Aufbruchstimmung breit. Am kommenden Wochenende wird der Red-Bull-Ring wieder Schauplatz eines Neubeginns sein. Nach dem Grand Prix der Steiermark am vergangenen Wochenende, bei dem nur 12.000 Zuschauer unter strengen Vorsichtsmaßnahmen erlaubt waren, fallen jetzt in Spielberg die Masken: Mehr als 100.000 Zuschauer werden erwartet. Der Grand Prix am Sonntag wird damit die größte Publikumsveranstaltung seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Österreich sein. Beschränkungen für die Zuschauer fallen weitgehend weg.

Gültig ist zwar nach wie vor die 3G-Regel, die generelle Maskenpflicht am Renngelände gibt es aber nicht mehr. Zudem kehrt die so beliebte Fan-Zone hinter der ersten Kurve zurück. Dort warten auf die Zuschauer Livemusik-Acts, Fan-Challenges sowie eine Fahrzeugausstellung.

"Orange Invasion"

Tausende Fans vor allem aus den Niederlanden werden die Tribünen bevölkern. Denn Max Verstappen ist derzeit ein Nationalheld. Nach dem unerwarteten Aus der Fußball-Nationalmannschaft bei der EM erst recht. Bei Red Bull hofft man also auf ein Déjà-vu. Man müsse das "Momentum mitnehmen", betonte etwa Teamchef Christian Horner. Berater Helmut Marko zeigte sich angetan davon, wie sehr man beim aktuellen Auto den "Sweet Spot" getroffen habe.

Zudem bringt Pirelli am Wochenende prinzipiell etwas weichere Reifen, wodurch sich Marko noch größere Vorteile erhofft, geht doch der RB16B äußerst schonend mit den Gummiwalzen um. Reifenthema Nummer zwei spielt sich ebenfalls in Spielberg ab: Nach den Baku-Unfällen von Verstappen und Lance Stroll werden im Freitag-Training neue und robustere Hinterreifen getestet, die dann möglichst schon in Silverstone eingesetzt werden sollen.