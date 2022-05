Aston Martin als "grüner Red Bull" im Visier

Mehrere Teams waren mit Upgrades zum Großen Preis von Spanien am Sonntag (15 Uhr, live ORF 1) gekommen – darunter Ferrari, das zuletzt gegenüber Red Bull im Rennen zweimal das Nachsehen hatte. Auffällig war vor allem das Paket von Aston Martin: Die grünen Autos von Sebastian Vettel und Lance Stroll waren stark überarbeitet und erinnerten teilweise frappant an den aktuellen Red Bull.

Der Motorsport-Weltverband untersuchte schon gestern vorläufig, ob die Engländer Aerodynamik-Teile von Red Bull kopiert haben. Laut einer Mitteilung kam die FIA aber zu dem Schluss, dass Aston Martin keine Regeln verletzt habe. Die Angelegenheit dürfte damit aber noch nicht erledigt sein. "Wir werden der Sache bis ins Detail nachgehen", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko.

Das erste Highlight des Motorsport-Sommers auf dem Red Bull Ring in Spielberg ist an diesem Wochenende das ADAC GT Masters 2022. Beim zweiten Saisonevent der "Liga der Supersportwagen" sind vier Österreicher am Start: der Innviertler Simon Reicher, Mick Wishofer, Norbert Siedler und Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien, der im zweiten Training gestern die Bestzeit setzte. Siedler schaffte das in der ersten Übungseinheit.