Alter Verwalter: Preining verteidigt DTM-Führung

NüRBURGRING. Tommy Preining bleibt mit dem legendären gelb-grünen Manthey-Porsche ("Grello") zu Saisonhalbzeit weiterhin auf Kurs Richtung Gesamtsieg im Deutschen Tourenwagen Masters. Mit den Rängen drei und fünf auf dem Nürburgring baute er nach acht Rennen seine Führung in der Rennserie auf 28 Punkte auf den zweitplatzierten Sheldon Van der Linde (Rsa) aus.

Vor allem gestern im strömenden Regen in der legendären Eifel zeigte Preining, dass er heuer nicht nur hopp oder drop fährt, sondern sich auch clever aus den härtesten Positionskämpfen heraushalten kann. "Beim Start war ich im Sandwich, da haben wir einen großen Schaden auf der Hinterachse erlitten", sagt der Linzer, nach verpatztem Qualifying nur von Platz 16 aus gestartet. Der anfängliche Nieselregen wurde im Rennverlauf stärker und spülte am Ende DTM-Neuling Maximilian Paul im österreichischen Grasser-Lamborghini, der von Rang 13 losgefahren war, noch zum Sieg. Der Tiroler Mercedes-Pilot Lucas Auer beendete den Lauf auf dem dritten Platz.

Am Samstag wurde er noch Zweiter vor Preining, der mit dem Erfolgsballast von 20 Kilo nach seinem Triumph zuletzt am Norisring an den Start gegangen war. Enormes Pech hatte Samstag-Gewinner Mirko Bortolotti: Der Italo-Österreicher, der seinen Lamborghini im Qualifying wegen eines technischen Defekts abstellen musste, konnte auch am Rennen nicht teilnehmen, weil sein Bolide nicht rechtzeitig repariert werden konnte.

Preining freute sich derweil über Position eins in der Gesamtwertung, auch wenn er sagt: "Das ist großartig, aber am Ende ist es wichtig, nach dem zweiten Rennen in Hockenheim im Oktober ganz vorn zu sein. Das ist das Ziel. Deshalb versuche ich so weiterzumachen."

Die nächsten Rennen der DTM finden auf dem Lausitzring am 19./20. August statt. (fei)

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl