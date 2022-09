Albon wurde aus Spital entlassen

Wie berichtet waren beim 26-Jährigen nach einer wegen einer akuten Blinddarmentzündung notwendigen Operation "unerwartete Narkosekomplikationen" aufgetreten, die zu einem Atemstillstand geführt hatten. Der Thailänder hatte daraufhin auf der Intensivstation betreut werden müssen. Erst am Sonntag konnte die künstliche Beatmung entfernt werden.

Gestern konnte Albon, der den Grand Prix in Monza wegen der Blinddarmoperation verpasst hatte, nach Hause zurückkehren. Ob er beim nächsten Rennen am 2. Oktober in Singapur am Start sein wird, wurde gestern nicht bekannt gegeben. Der dortige Nacht-GP gilt wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, Temperaturen um die 30 Grad sowie der buckeligen Piste als körperlich sehr anstrengend.

Starker Ersatzmann

Am vergangenen Wochenende hatte Albon Ersatzpilot Nyck de Vries vertreten. Der zweifache Kart-Weltmeister war bei seinem Debüt auf dem hervorragenden neunten Platz gelandet. Ein besseres Resultat hat in dieser Saison kein anderer Williams-Pilot erreicht – Albon war in Miami ebenfalls Neunter geworden.