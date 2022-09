Alarmstufe Rot in Monza: Ferrari sucht den Notausgang

Das stolze Pferd lahmt. Ferrari tritt bei seinem Formel-1-Heimspiel in Monza (Grand Prix am Sonntag, 15 Uhr, ORF 1) im Krisenmodus an, nach dem Desaster von Zandvoort herrscht Alarmstufe Rot bei der Scuderia, die im Moment einfach nicht ihre PS auf die Straße bringen will.