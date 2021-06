Alles, was Rang und Namen hat in der heimischen Rallye-Szene, brettert heute beim Re-Start der heimischen Rallye-Meisterschaft in Rohr im Gebirge über acht selektive Schotter-Sonderprüfungen. Alles? Nein. Rekord-Staatsmeister Raimund Baumschlager fehlt. Das international beachtete Elektroauto-Projekt mit dem Mühlviertler Unternehmen Kreisel Electric, das auch schon den Hummer von Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger in ein E-Auto umwandelte, wäre zwar im heurigen Championat startberechtigt.