303.000 Zuschauer  und inakzeptable Entgleisungen

Mit 303.000 Zuschauern hat das Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Spielberg den Österreich-Rekord geknackt und sich damit den Status als größtes Sport-Event des Jahres auf rot-weiß-rotem Boden bewahrt. Nicht einmal beim Comeback der "Königsklasse" des Motorsports 2014 waren so viele Fans in die Steiermark gepilgert. Diesmal war der Sonntag schon lange ausverkauft, auch die Zahlen am Freitag und Samstag konnten sich sehen lassen. Mit ein Grund dafür war das Programm mit Qualifying bereits am Freitag und Sprintrennen am Samstag.

"Inakzeptable Kommentare"

Trotzdem gilt es einiges aufzuarbeiten: Rund um den Red-Bull-Ring wurden mehrere sexistische, homophobe und rassistische Vorfälle, die einen langen Schatten auf das Österreich-Rennen werfen, gemeldet. Auf Twitter häuften sich am Wochenende Beiträge, wonach vor allem Frauen auf dem Ring-Gelände verbal oder physisch belästigt worden seien. Man sei auf "völlig inakzeptable Kommentare" aufmerksam gemacht worden, teilte die Formel 1 auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal mit. "Dieses Verhalten ist inakzeptabel und wird nicht toleriert", hieß es.

Die Formel 1 stehe bereits mit dem Veranstalter und dem Sicherheitsdienst in Kontakt und wolle auch mit Personen reden, die Vorfälle gemeldet haben.

Mehrere offenbar weibliche User berichteten in den sozialen Netzwerken von anzüglichen Sprüchen, Rufen, Pfiffen, Gesten oder Übergriffen. "Das Mädchen, das Eis verkauft (also ARBEITET), wird pausenlos von älteren, betrunkenen Männern belästigt. Es ist schrecklich", war etwa zu lesen.

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton schrieb auf Instagram, dass er "angewidert und enttäuscht" sei. "Den Österreich- oder irgendeinen Grand Prix zu besuchen, darf nie Angst und Schmerzen bei Fans verursachen", schrieb der Mercedes-Pilot. "Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und erlauben, dass das so weitergeht."

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton ist "angewidert". Bild: GEPA pictures

Heute beginnt der Vorverkauf

Schon Stunden vor dem gestrigen Start des Grand Prix hatten Zuschauermassen die Formel-1-Stars auf dem "Styrian Green Carpet" empfangen. Es gab jede Menge zu sehen – zum Beispiel ikonische Boliden aus fünf Jahrzehnten Motorsportgeschichte. Rotweißrot und Orange – ganz im Sinne der niederländischen Wurzeln von Titelverteidiger Max Verstappen – gaben auf dem Areal den Ton an.

Schon heute beginnt online auf www.redbullring.com der Ticketverkauf für das Grand-Prix-Wochenende 2023, das von 30. Juni bis 2. Juli über die Bühne gehen wird. Jene Gestalten, die sich nicht zu benehmen wissen, dürfen dann unbedingt zu Hause bleiben.