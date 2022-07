300. Grand Prix: Lewis Hamilton treibt der Siegeshunger weiter an

Lewis Hamilton hat eine Ära in der Formel 1 geprägt, im französischen Le Castellet folgt nun am Sonntag (15 Uhr/live ServusTV, Sky) der nächste Meilenstein für den Briten: Als erst sechster Fahrer bestreitet Hamilton seinen 300. Grand Prix. Und ein Ende ist für den Mercedes-Superstar nicht in Sicht. Aktuell treibt den 37-Jährigen die Jagd nach dem ersten Saisonsieg in einem nicht mehr überlegenen Auto an.