24-Stunden-Rennen: Dämpfer für Habsburg in der ersten Minute

Toyota dominierte die 90. Auflage des 24-Stunden-Klassikers in Le Mans: Von der Pole Position gestartet, fuhr das Fahrer-Trio Sebastien Buemi (Sui), Brendon Hartley (Nzl) und Ryo Hirakawa (Jpn) den letztlich ungefährdeten fünften Gesamtsieg in Serie ein. Insgesamt spulte das Trio 380 Runden oder 5177,88 Kilometer ab. Den einzigen ernstzunehmenden Herausforderer stellte das Toyota-Schwesternauto mit Conway/Kobayashi/Lopez dar, das auf dem zweiten Rang landete.

Eine Klasse tiefer – bei den LMP2-Boliden – war für Ferdinand Habsburg der Traum von der Titelverteidigung früh geplatzt. Bereits nach wenigen Kurven erlitt der für das WRT-Realteam fahrende Salzburger wegen einer Kollision von Rene Rast mit Will Owen einen Reifenschaden. Der 24-Jährige schaffte es aus eigener Kraft zurück an die Box, wegen Ausbesserungen an der Karosserie konnte er das Rennen erst mit zwei Runden Rückstand vom vorletzten Platz wieder aufnehmen.

Zweiter Sieg für Lietz

Dank einer Aufholjagd landete Habsburg letztlich auf Platz 17, zwei Ränge hinter seinem Landsmann Rene Binder (Algarve Pro Racing). Der LMP2-Sieg ging an Jota-Oreca (Gonzalez/Felix Da Costa/Stevens).

Mit Richard Lietz jubelte heuer ein anderer Österreicher vom obersten Siegespodest. Der Niederösterreicher holte gemeinsam mit seinen Porsche-Teamkollegen Gianmaria Bruni (Ita) und Frederic Makowiecki (Fra) den Titel in der GTE-Pro-Kategorie. Für den 38-Jährigen war es der zweite Le-Mans-Erfolg nach 2010. Erstmals in der Le-Mans-Geschichte waren alle Autos mit vollständig erneuerbarem Kraftstoff unterwegs.