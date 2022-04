„Dieses Motorrad ist einfach das Beste“, sagte Aleix Espargaro schon am Samstag voller Freude, nachdem er in Argentinien seine Aprilia auf die Pole-Position gestellt hatte. Gestern im 350. MotoGP-Rennen des Werks bescherte er dem Team dann mit seinem Sieg in Termas de Rio Hondo den ersten Triumph in der Königsklasse seit dem Einstieg 2015. Der Spanier gewann vor seinen Landsleuten Jorge Martin (Ducati) und Alex Rins (Suzuki) und übernahm damit auch die WM-Führung. Bester KTM-Pilot wurde Brad Binder als Sechster, Indonesien-Gewinner Miguel Oliveira kam diesmal auf Rang 13.

Als braver Platzfahrer wurde Espargaro bereits abgetan, in seinem 200. Grand Prix in der MotoGP strafte er seine Kritiker aber Lügen. Espargaro lieferte sich ein Duell mit Martin, der gleich am Start am Pole-Mann vorbeigegangen war und in der Folge seine Führung behaupten konnte. Doch fünf Runden vor Schluss gelang dem Aprilia-Pilot der Konter.

Mit einem Überholmanöver in der vorletzten Kurve holte gestern Sergio Garcia (GasGas) im Moto3-Rennen der Motorrad-WM in Termas de Rio Hondo (Argentinien) den Sieg. Er ließ dabei Dennis Foggia (Honda) hinter sich. Als Dritter kam Ayumu Sasaki (Husqvarna) noch auf das Podest. Garcia übernahm damit auch die WM-Führung. Die Moto2 gewann Valentino Rossis Schützling Celestino Vietti, der damit die Führung mit seinem zweiten Saisonerfolg in der Gesamtwertung weiter ausbaute. Der erst 16-jährige Polesetter Fermin Aldeguer kollidierte mit Vietti in Runde sieben und schied aus.

Das nächste WM-Rennen findet bereits am kommenden Wochenende in Austin/Texas statt.

Rossis Debüt ging daneben

Motorrad-Legende Valentino Rossi ist zu Beginn seiner Vierrad-Karriere bei der GT World Challenge Europe in Imola mit Nico Müller und Frederic Vervisch im WRT-Audi nicht über Platz 17 hinausgekommen. Der Italiener hatte während einer Safety-Car-Phase die Boxengasse verpasst, der Fauxpas kostete dem Team einige Plätze in der Wertung. (fei)