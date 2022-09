Zwölf Stunden Football ohne Unterbrechung

Die Vienna Vikings greifen in ihrer Premierensaison in der European League of Football im "Championship Game" in Klagenfurt nach dem Titel. Gegner im "Finale daheim" ist Vorjahresfinalist Hamburg Sea Devils. Die Norddeutschen sind mit einer Bilanz von elf Siegen und nur einer Niederlage das beste Team der "Regular Season" und setzten sich im Halbfinale gegen Tirol durch.

Um 19 Uhr steigt das NFL-Match zwischen den Indianapolis Colts und den Kansas City Chiefs. Der 2,01 Meter große Offensive Tackle der Colts, Bernhard Raimann aus dem Burgenland, wird zum ersten Mal live im österreichischen Free-TV zu sehen sein. Direkt danach (22.25 Uhr) kommt es zum Legenden-Duell zwischen dem siebenfachen Super-Bowl-Champion Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) und dem NFL-Sieger 2010, Aaron Rodgers (Green Bay Packers).