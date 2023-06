Zwischen Enttäuschung und Stolz

LINZ. "Es ist ein Gefühlschaos." Markus Bokesch brachte die Stimmung beim HC Linz AG nach dem 26:30 (15:14) am Mittwoch gegen Westwien auf den Punkt. Einerseits hatten die Handballer überraschend den Einzug in ihr erstes Liga-Endspiel seit 20 Jahren geschafft. Andererseits regierte unmittelbar nach dem Verlieren der "Best of 3"-Serie – die Wiener hatten das erste Spiel am Sonntag 25:24 gewonnen – die Enttäuschung.