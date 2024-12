Zwei vierte Plätze für Österreich bei Silvesterlauf in Peuerbach

Der Deutsche siegte im Lauf der Asse nach 6,8 km in 18:45,28 Min., auf Platz vier landete mit Sebastian Frey der beste Österreicher (+28,36 Sek.).

Rang 4 gab es auch bei den Frauen über 5,1 km für das Gastgeberland, Lotte Seiler hatte 43,50 Sek. Rückstand auf die Deutsche Elena Burkard, die in 15:57,41 Min. der favorisierten Äthiopierin Axumawit Embaye (+1,86) das Nachsehen gab.

Bildergalerie: Das war der 42. Silvesterlauf in Peuerbach

Florian Bremm setzte sich vor dem Favoriten Reynold Cheruiyot durch (+1,34), der für Kenia bei den Weltmeisterschaften 2023 und den Olympischen Spielen in Paris 2024 am Start war. "Auf der letzten Runde habe ich gemerkt, der Abstand wird kleiner. Ich hatte sehr viel Respekt vor ihm. Darauf, dass ich ihn schlagen konnte, auch wenn das nicht seine Hauptdisziplin ist, bin ich schon stolz", meinte Bremm im ORF-TV. Platz drei ging an den Deutschen Niklas Buchholz (+27,45). Frey meinte: "Super! Es gibt noch drei, zwei, eins, aber ich bin zufrieden".

v.l.: Sieger Florian Bremm, Reynold Cheruiyot (2.) und der Drittplatzierte Niklas Buchholz Bild: pictureshooting.at/Albert Mikovits

Bei den Frauen vervollständigte die Deutsche Domenika Mayer (+15,86) das Podest. Für ihre Landsfrau Burkard war es nach einem verletzungs- und krankheitsbedingt schwierigen Jahr ein versöhnlicher Abschluss. "Ich habe gemerkt, dass der Vorsprung schwindet. Ich dachte, die äußeren Bedingungen, die Kälte liegen mir mehr", meinte sie zum Kraftakt im Finish. Seiler, die amtierende Staatsmeisterin über 1.500 m, fand Platz vier "sehr, sehr cool, da bin ich sehr zufrieden".

