Zwei Topspiele innerhalb 48 Stunden für die Gmundner Swans

Mit einer zeitlichen Differenz von genau 48 Stunden werden im Raiffeisen Sportpark Gmunden zwei Spitzenspiele der Basketball-Superliga angepfiffen: Morgen um 17.30 Uhr beginnt das Match der OCS Swans gegen die Kapfenberg Bulls und am Sonntag zur selben Zeit das Duell der Schwäne mit den Oberwart Gunners. Gmunden blieb zuletzt bewerbsübergreifend (BSL und Europe Cup) acht Spiele hintereinander unbesiegt und geht mit entsprechendem Selbstvertrauen in den Doppelpack.

Kapfenberg hatte einen ungewohnt schlechten Saisonstart, befinde sich nun aber wieder im Aufwind, weiß Swans-Finanzchef Harald Stelzer: "Sie sind sicher nicht mehr vergleichbar mit der Mannschaft, die sie zu Anfang der Saison im Oktober waren. Nach den Niederlagen zu Beginn haben sie reagiert, kräftig nachgerüstet und in den letzten vier Wochen drei Legionäre verpflichtet." Dadurch seien die Bulls anders, weil besser aufgestellt. "Aber wir auch", sagt Stelzer. "Und daheim wollen wir sowieso keinen Meter hergeben."

Am Sonntag geht es den Swans als BSL-Drittplatziertem gegen die auf Rang zwei liegenden Oberwarter darum, an Tabellenführer Vienna dranzubleiben, der in der jüngsten Runde zu Hause von den Burgenländern besiegt wurde. "Ein Sieg gegen Wien ist heuer sonst nur uns gelungen", so Stelzer, der bereits in die Zukunft blickt: "Sollten wir beide Spiele gewinnen, können wir mit der Tabellenführung liebäugeln, zumal wir ein Match weniger als Vienna und Oberwart ausgetragen haben. Und der Führende nach dem Grunddurchgang hat bis zum Finale Heimvorteil in den Playoffs."

Bereits am Samstag der nächsten Woche treffen Swans und Gunners im Semifinale des Cup-Final-4-Turniers erneut aufeinander – allerdings in Oberwart. So gesehen sei die sonntägige Meisterschaftspartie in Gmunden eine Art Generalprobe für den Cup.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut