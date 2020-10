Zwei Talente bei der Mountainbike-WM

Bei der Mountainbike-WM in Saalfelden-Leogang steht ein heißes Wochenende bevor, wenn heute und Sonntag in den Disziplinen Cross-Country und Downhill die Medaillen in den Elite-Kategorien vergeben werden. Und auch ein Vertreter und eine Vertreterin aus Oberösterreich dürfen sich am Sonntag im Junioren-Downhill Hoffnungen machen.

"Wir müssen im Bundesland bessere Strukturen für den Mountainbike-Bereich schaffen", sagt Rad-Landestrainer Valentin Zeller. So ist es auch kein Wunder, dass Noah Hofmann aus Ampflwang und Sophie Gutöhrle aus Thalheim bisher unter dem Radar des Verbandes liefen. "Ich habe erst zu den Staatsmeisterschaften in Innsbruck vor wenigen Tagen eine Rennlizenz gelöst", erzählt Hofmann. Prompt wurde das Talent, der über seinen Mountainbike-begeisterten Papa zum Sport kam, mit dem U19-Titel belohnt. Dafür trainierte er auch im Garten seines Elternhauses an selbst gebauten Sprungrampen. Mit der Unbekümmertheit soll nun auch bei der WM eine weitere Überraschung gelingen.

Für die ist vor allem auch Gutöhrle gut. Gestern in der Qualifikation fuhr sie auf Rang vier.

Königswiesen lädt die Rad-Asse

Ein Königreich für ein richtiges Radrennen, dachten sich viele heimische Fahrer in der von der Corona-Pandemie überschatteten Saison.

Nach den Braunauer Radsporttagen Anfang September steigt heute mit dem "Mühlviertler Hügelwelt Classic" im Raum Königswiesen (ab 11.30 Uhr) noch einmal ein Massenstart-Bewerb mit 121 Kilometern und 2250 Höhenmetern für die heimischen Teams.

Im Ausland unterwegs ist Tobias Bayer (Team Tirol) aus Strass/Attergau. Er belegte beim Giro del Friuli gestern den fünften Etappenplatz. (fei)

