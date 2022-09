Zwei Schwimmer fischen im selben Stimmenpool

Es ist ein dickes Freundschaftsband, das Simon Bucher und Bernhard Reitshammer verbindet. Das fängt beim gemeinsamen Trainingsalltag auf der Linzer Gugl an und reicht bis zum gegenseitigen Rückenrasieren vor wichtigen Schwimmrennen. Sogar ihren größten Karriereerfolg feierten die zwei ASV-Linz-Athleten gemeinsam, als sie vor einem Monat mit Österreichs 4x100-Meter-Lagen-Staffel in Rom überraschend zu EM-Bronze geschwommen sind.

Bei der bis einschließlich 21. Oktober laufenden OÖN-Sportlerwahl werden sie nun aber zu Konkurrenten: Wegen ihrer starken Leistungen schafften beide den Sprung unter die 20 Nominierten. "Schwer zu sagen, wer da am Ende die Nase vorne haben wird", will sich Reitshammer mit keiner Prognose aus dem Fenster lehnen. Wohlwissend, dass sie im selben Stimmenpool fischen. Denn wie sich Jahr für Jahr zeigt, erfahren die Nominierten die meiste Unterstützung aus ihrer eigenen Sportart.

Was wird Opa Rudi tun?

Die Konstellation mit Bucher und Reitshammer stellt die ebenfalls nominierte Schwimmerin Lena Kreundl vor die Wahl: Wen sollen ihre Fans bei den Männern unterstützen? "Einer meiner fleißigsten Wähler ist immer mein Opa Rudi. Er wird die Stimmen auf die zwei aufteilen", verspricht die 25-Jährige, die bei der EM heuer in zwei Halbfinals geschwommen war.

Kreundl möchte beide Schwimmkollegen unterstützen. Bild: GEPA

Das Trio ist nach einer Pause in das Training für die nun anbrechende Kurzbahnsaison, die mit der WM im Dezember in Melbourne ihren Höhepunkt findet, wieder eingestiegen. "Es war gut, dass es bei mir diesmal nur zweieinhalb Wochen Pause waren, weil wenn du einen Monat oder so weg bist, dann sind die ersten Trainings richtig fürchterlich", sagt Bucher, der derzeit den Schwimminstruktorenkurs – eine Vorstufe zum Trainer – in Linz absolviert. Den Kursleiter kennt der 22-Jährige nur allzu gut, dieser ist mit Marco Wolf der langjährige oberösterreichische Landestrainer. "Obwohl ich schon lange beim Schwimmsport dabei bin, erfahre ich da viele neue Sachen", sagt Bucher.

Mehrere Stallrivalen

Die Schwimmer sind nicht die einzigen, die es bei dieser OÖN-Sportlerwahl mit einem Stallrivalen zu tun bekommen. Auch mit den Rad-Profis Felix Großschartner und Rainer Kepplinger sowie den Leichtathleten Lukas Weißhaidinger und Kevin Kamenschak finden sich jeweils zwei ihrer Sportart auf dem Wahlzettel. Ähnliches gilt für die Teams aus dem Fußball-, Tennis- und Tischtennis-Lager.

Die Publikumswahl läuft heuer bis zum 21. Oktober, es kann ausschließlich online auf nachrichten.at/sportlerwahl und mit Stimmzetteln in den OÖN-Ausgaben abgestimmt werden.