Zwei Österreicher im NBA-Test

Max Heidegger, Sohn des ehemaligen Tiroler Weltcup-Skirennläufers Klaus Heidegger, wird für die Atlanta Hawks spielen. Der eingebürgerte Georgier Giorgi Bezhanishvili wird den Dress der Denver Nuggets tragen.

Der von Maccabi Tel Aviv für die kommende Saison an die Baskets Oldenburg verliehene Heidegger trifft zum Start auf die Boston Celtics, Bezhanishvili beginnt am Montag gegen Miami Heat.

Zuletzt war der 2016 von den Toronto Raptors gedraftete Wiener Jakob Pöltl im selben Jahr und auch 2017 für die Kanadier in der Summer League in Las Vegas angetreten. Pöltl ist bislang der einzige Österreicher, der es auch in die NBA schaffte. 2013 hatte der Klagenfurter Rasid Mahalbasic in Orlando für Utah Jazz Körbe geworfen.