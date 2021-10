In Erwartung einer äußerst knappen Angelegenheit waren die Gewichtheber des SK Vöest Linz zum Bundesliga-Finale nach Vösendorf gereist. Am Ende trat man die Heimreise mit dem schon 18. Meistertitel in der Vereinshistorie an. Weil der Gastgeber, der den Grunddurchgang für sich entschied, entscheidend patzte und die Linzer ihrerseits in Hochform zur Hantel griffen.