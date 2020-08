Zwei Läuferinnen in Rekordlaune

Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union) und Ina Huemer (SU IGLA long life) untermauerten das auch beim Austrian Top Meeting in Andorf letztes Wochenende einmal mehr.

Mit einer 400-Meter-Siegerzeit von 52,90 Sekunden – auch international eine starke Marke – verbesserte die Linzerin Walli ihre bisherige Bestmarke um gleich 54 Hundertstel und nimmt in der ewigen österreichischen Bestenliste jetzt Rang sechs ein. "Vor allem für den Kopf war das Unterbieten der 53 Sekunden wichtig, jetzt gehe ich mit Selbstvertrauen in die nächsten Wettkämpfe", so Walli.

Lokalmatadorin Huemer blieb im Innviertel über 200 Meter in 23,80 erstmals unter der 24-Sekunden-Schallmauer. "Der Lärm auf der Zielgeraden in Andorf hat mich zusätzlich beschleunigt."

Am 15./16. August steht mit der Staatsmeisterschaft in Schwechat der nächste Höhepunkt an.

