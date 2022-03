Zwei Erfolge für die Swans

Auch nicht im Vollbesitz der Kräfte bleiben die Gmunden Swans in der Basketball-Superliga eine Macht. Auf den 95:86-Sieg am Freitag gegen Oberwart ließ man gestern mit nur acht Mann einen 79:73-Erfolg gegen Klosterneuburg folgen. Und das obwohl mit Daniel Friedrich und Benedikt Güttl zwei wichtige Stützen fehlten und vor der Partie auch noch zwei weitere Spieler positiv auf Corona getestet wurden. "Wir haben gezeigt, dass auch mit schmaler Besetzung noch was geht", sagte Vereinsvorstand Harald Stelzer. Lohn der Mühen: Platz zwei im Grunddurchgang ist den Swans nun endgültig nicht mehr zu nehmen.

Zur Halbzeit lagen die Raiffeisen Flyers am Samstag gegen die Vienna Timberwolves bereits mit 29:43 zurück, doch die Welser konnten sich noch einmal herankämpfen. Aber nach vier Dreiern für die Wiener war der Widerstand gebrochen, mit dem 72:84 hängt man weiter am Tabellenende fest.