Zwei Boote rudern ins Halbfinale

Den direkten Aufstieg hatte das Duo als Vorlauf-Dritter um sieben Sekunden verpasst. Direkt in die Vorschlussrunde ist der leichte Doppelzweier mit Lara Tiefenthaler und Valentina Cavallar gerudert.

Für den Frauen-Achter von Wiking Linz beginnt heute in Kassel die Titelverteidigung in der deutschen Bundesliga. Die Bootsbesatzung blieb zum Vorjahr unverändert, da die meisten aber gerade vor dem Eintritt in die Arbeitswelt stehen, glaubt Klub-Chef Peter Bruckmüller, dass es das letzte Ziel in dieser Besetzung sein könnte.