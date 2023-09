Zwei, bei denen es nicht nur in der Liebe "klick" macht

Teamwork makes the dream work. Das gilt auch für die Wahl zu Oberösterreichs Sportlern des Jahres. Denn um möglichst viele Online-Stimmen (zur Abstimmung) zu bekommen, braucht es starke Seilschaften.

Gemeinsame Sache zu machen, lag bei Nicola Kuhn und Georg Enzenberger auf der Hand, sind die Wasserski-Königin und der Triathlet doch seit rund eineinhalb Jahren ein Paar. "Anfangs sind wir uns auf der Gugl öfters über den Weg gelaufen", schildert Enzenberger, wie alles begonnen hatte. "Irgendwann sind wir dann einmal essen gegangen."

Die Kunst des richtigen Tritts

Seither sind die Linzerin und der Eferdinger ein Herz und eine Seele. Während Kuhn den 29-Jährigen zu seinem überraschenden dritten Platz beim Ironman Klagenfurt sowie zur WM nach Nizza (26.) begleitete, fliegt Enzenberger Anfang Oktober zu ihrer WM nach Florida nach. Zwar sind gemeinsame Trainings ob der unterschiedlichen Anforderungen eher die Ausnahme – Enzenberger stand noch nie auf Wasserski –, allerdings biete eine Sportlerbeziehung auch unübersehbare Vorteile. "Es ist etwas anderes, wenn du jemand an deiner Seite hast, die selbst genau weiß, wie es ist, wenn es einmal nicht so läuft, und dich dann ganz anders aufbauen kann", blickt Enzenberger zurück auf den Sommer. "Vor Nizza bin ich öfter dagesessen und habe mir gedacht, dass es keinen Sinn mehr macht, dass ich es gleich sein lassen kann." Genau in dieser Phase habe Kuhn die richtigen Worte gefunden – oder wie es der Ironman ausdrückt: ihm den "genau richtigen Tritt in den Arsch" verpasst.

Auch umgekehrt sei das der Fall. Kuhn: „Wenn ich einmal frustriert bin, richtet mich Georg wieder auf.“ Dass sie sich bei der Wahl gegenseitig unterstützen, ist logisch. Ein Team holen sie sich allerdings nicht in ihre Seilschaft. "Wir haben überlegt, aber da wir beide verschiedene Teams haben, mit denen wir verbandelt sind, wollen wir niemanden vor den Kopf stoßen", sagen sie unisono. Nichtsdestoweniger können die beiden auf ihre Familien- und Freundeskreise bauen, die für die klicken.

So läuft die Wahl:

Abgestimmt kann nur auf nachrichten.at/sportlerwahl werden. Pro Account kann dreimal täglich gevotet werden. Die Wahl läuft bis 20. Oktober (24 Uhr). Danach kommen die jeweils zehn Besten pro Kategorie in das Finale, in dem eine Expertenjury – bestehend aus Vertretern des Sportlands, des ORF, der Dach- und Fachverbände und der OÖN sowie ehemaligen Größen wie Hannes Trinkl, Theresia Kiesl oder Andreas Goldberger – über die Reihung abstimmen. Das Ergebnis der Fan-Wahl fließt in das Endergebnis mit ein. Geehrt werden die Sieger am 2. November in Linz.

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer