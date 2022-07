Zwangspause bei der Tour de France

Plötzlich ging nichts mehr: Auf der zehnten Etappe der Tour de France erzwangen Klima-Aktivisten einen Zwischenstopp bei der Radrundfahrt. Eine Gruppe von etwa zehn Demonstrantinnen und Demonstranten blockierte auf dem Abschnitt von Morzine nach Megeve via Sitzstreik die Straße und zündete Pyrotechnik.

Mehrere Aktivisten trugen weiße T-Shirts mit der Aufschrift "We have 989 days left" ("Wir haben noch 989 Tage übrig"). Die Gruppe wurde von der Polizei von der Straße gezogen. "Da sich die Regierung nicht um die Klimakrise kümmert, müssen wir kommen und die Tour de France übernehmen, um die Aufmerksamkeit wieder auf das zu lenken, was für unser Überleben wichtig ist", teilte die Bewegung "Derniere Renovation" mit. Bereits bei den French Open hatte eine Aktivistin von Derniere Renovation das Halbfinale zwischen dem Kroaten Marin Cilic und Casper Ruud aus Norwegen unterbrochen, indem sie sich ans Netz fesselte.

Rennen neutralisiert

Der führende Italiener Alberto Bettiol fuhr durch eine pinkfarbene Rauchwolke und wurde kurz darauf etwa 36 Kilometer vor dem Ziel von der Rennleitung angehalten. Diese neutralisierte das Rennen, alle Fahrer mussten stehen bleiben. Nach etwa zehn Minuten fuhr das Feld mit den gleichen Zeitabständen wie zuvor weiter.

Im Zielsprint einer Ausreißergruppe setzte sich der Däne Magnus Cort durch und gewann seine zweite Tour-Etappe. Tadej Pogacar kam als 20. mit einem Rückstand von 8:54 Minuten ins Ziel und verteidigte sein Gelbes Trikot knapp vor dem deutschen Bora-Profi Lennard Kämna, der als Tages-Zehnter seinen Rückstand auf elf Sekunden verkürzte.