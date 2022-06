Zverevs schlimme Verletzung trübt Nadals Freude

Kurz nach 18 Uhr platzte der Traum von Alexander Zverev vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Tennis-Karriere mit einem gequälten Aufschrei, großen Schmerzen und Tränen. Beim Versuch, einen Schlag von Rafael Nadal die Linie entlang zu erlaufen, war der 25-jährige Deutsche beim Stand von 6:7 (8), 6:6 aus seiner Sicht mit dem rechten Fuß umgeknickt und zu Boden gegangen. Eine schwere Bänderverletzung ist zu befürchten.

Nachdem Zverev um 18.11 Uhr im Rollstuhl in die Katakomben geführt worden war, kehrte er um 18.19 Uhr auf Krücken auf den Court Philippe Chatrier zurück, um sich von Schiedsrichter, Gegner und Publikum zu verabschieden. So hatte sich niemand das Ende dieses French-Open-Semifinales, das auf dem besten Weg war, ein episches zu werden, vorgestellt.

Schon gar nicht Nadal, der seinem Kontrahenten sofort zu Hilfe eilte und tröstende Worte sprach. "Es ist so traurig für Sascha, er hat ein unglaubliches Turnier gespielt. Ich wünsche ihm das Beste. Es war ein sehr harter Moment für mich, ihn in der Kabine weinen zu sehen", sagte Nadal, der am Sonntag (15 Uhr, ServusTV) gegen den Sieger des Duells Casper Ruud (Nor) gegen Marin Cilic (Cro) um seinen 14. Paris-Titel spielen wird.

Nadal stecken die Strapazen in den Beinen. Er wirkte gegen Zverev an seinem 36. Geburtstag physisch am Limit. "Es war eine meiner größten Herausforderungen. Mehr als drei Stunden auf der Uhr (genauer gesagt 3:07), und wir hatten noch nicht einmal zwei ganze Sätze", blickte der Mallorquiner zurück.

Zverev hatte im ersten Durchgang 4:2 und im Tiebreak sogar 6/2 geführt. Doch Nadal kam immer wieder zurück – auch im zweiten Set, in dem der Olympiasieger aus Hamburg 5:3 vorangelegen war.

Linz-Siegerin ist Außenseiterin

Heute (15 Uhr, ServusTV) steigt das Damen-Finale, in dem die Weltranglistenerste Iga Swiatek (21) gegen die erst 18-jährige US-Amerikanerin Coco Gauff klar zu favorisieren ist. Die Polin kommt mit einer Serie von 34 Einzelsiegen auf den Court Philippe Chatrier, für Gauff ist es die Endspiel-Premiere bei einem Grand-Slam-Turnier.

Iga Swiatek scheint im Moment unschlagbar zu sein. Bild: APA/Thomas Samson

Doch die unbekümmerte Art der jüngsten French-Open-Finalistin seit Kim Clijsters (2001), gemischt mit einem Reifeprozess, macht Cori Gauff, die aber lieber Coco genannt werden will, zu einer gefährlichen Außenseiterin. Schon mit 15 wurde das "Tennis-Wunderkind" den Fans in aller Welt zum Begriff, als es in Wimbledon ins Achtelfinale vorgestoßen ist. Danach holte sie, ebenfalls 2019, in Linz ihren ersten WTA-Titel, 2021 folgte jener in Parma auch auf Sand.

Mit ihrer auf die Kamera geschriebenen Botschaft nach dem Semifinalsieg über Martina Trevisan (ITA) zeigte Gauff, dass sie auch abseits des Tennis etwas bewegen möchte. "Peace" und "End Gun Violence" ("Friede" und "Beendet die Waffengewalt") war die Nachricht, die der Teenager aus Florida in die Welt hinaussandte. Der Krieg in der Ukraine und die Amokläufe in ihrer Heimat waren damit gemeint. Später darauf angesprochen, erklärte es Gauff so: "Als ich jünger war, hat mir mein Vater gesagt, dass ich die Welt mit meinem Racket verändern könne."

Coco Gauff steht zum ersten Mal in einem Major-Finale. Bild: APA/Anne-Christine Poujoulat

Gauff hat einen Reifungsprozess durchgemacht. "Meine Großmutter sagt immer, es gibt mehr im Leben als das, du musst dich auf dem Platz entspannen." Diese Denkweise habe sie übernehmen können. Und nun steht Gauff ohne Satzverlust im Einzel-Endspiel.

Auch im Doppel ist Miss Coco an der Seite von Jessica Pegula (USA) Finalteilnehmerin.