Zverev verpasste das Spitzenduell mit Nadal

Rafael Nadal ist weiter auf Kurs Richtung 21. Rekord-Grand-Slam-Titel. Der Spanier besiegte gestern im Achtelfinale der Australian Open den Franzosen Adrian Mannarino nach sehr engem ersten Satz mit 7:6 (14), 6:2, 6:2. Der Hit gegen Alexander Zverev fiel ins Wasser, der Deutsche unterlag Kanadas Denis Shapovalov 3:6, 6:7 (5), 3:6.

Für Zverev, der nach Olympiasieg und Triumph bei den ATP Finals nun endlich sein erstes Major gewinnen wollte, platzte neuerlich vorzeitig der Traum bei einem der vier Großturniere. "Ich könnte hier jetzt sitzen, und sagen: ,Ich habe eine Erkältung und noch was.‘ Aber nein, ich bin immer sehr ehrlich. Ich habe nichts. Ich habe einfach nur eine Scheißwoche gehabt, um ehrlich zu sein", sagte der 24-jährige Hamburger.

Wie Nadal 35, hat auch Gael Monfils einen Höhenflug: Der von Günter Bresnik und vor Ort wieder vom Wiener Richard Ruckelshausen betreute Franzose besiegte den Serben Miomir Kecmanovic mit 7:5, 7:6 (4), 6:3. Erstmals seit 2016 steht Monfils in Melbourne in dieser Turnierphase.

Bei den Frauen marschiert Ashleigh Barty weiter in Richtung erster Major-Titel in ihrer Heimat. Lediglich 15 Games gab sie in vier Spielen bisher ab und hatte auch beim 6:4, 6:3 gegen Amanda Anisimova (USA) keinerlei Probleme.