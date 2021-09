Zverev souverän, Djokovic hat Mühe

Gut vier Wochen nach seinem Gold-Coup von Tokio und eine Woche nach seinem Turniersieg in Cincinnati gewann der 24-jährige Deutsche in der ersten Runde des Hartplatz-Grand-Slam-Turniers gegen den US-Amerikaner Sam Querrey 6:4, 7:5, 6:2. Zverev fixierte seinen zwölften Matchsieg in Folge.

Mehr Mühe als erhofft hatte Top-Favorit Novak Djokovic. Er musste gegen den 18-jährigen Holger Rune (Nor) beim 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:1 über vier Sätze beim Turnierstart.