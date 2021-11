Zverev folgt Djokovic ins Halbfinale

"Ich bin sehr glücklich, hier zum ersten Mal in Turin im Halbfinale zu sein. Es ist eine großartige Atmosphäre", sagte der Deutsche, der gegen Djokovic noch eine Steigerung erwartet. "Ich bin sicher, dass die Atmosphäre am Samstag prickelnder und noch besser sein wird."

Zverev steigt hinter Daniil Medwedew als Zweiter der roten Gruppe auf, während Djokovic vorzeitig als Gewinner des grünen Pools feststeht. Ein Duell der beiden in einem bedeutenden Halbfinale hat es heuer bereits mehrfach gegeben, mit unterschiedlichen Ausgängen: Hatte Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio, bei denen er dann die Goldmedaille holte, die Oberhand behalten, konnte sich der Weltranglisten-Erste nur einen Monat später bei den US Open in New York revanchieren. Während Zverev heute spielfrei ist, trifft Djokovic im letzten Gruppenspiel auf den Briten Cameron Norrie, der für den verletzten Stefanos Tsitsipas nachrückte. Um das letzte verbliebene Halbfinalticket spielen heute Andrey Rublev und Casper Ruud.