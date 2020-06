Zurück im selben Boot

1,30 Meter sind es im Ruderboot, rund 1,50 im Kanu, welche die Athleten auseinandersitzen. Zu wenig, um der verordneten Zwei-Meter-Regel zu entsprechen, weshalb die Spitzensportler zuletzt zwar nicht auf dem Trockenen, allerdings in Einerbooten saßen. Damit ist jetzt Schluss.

Gestern bekamen Ruderer und Kanuten das Okay, sich bis auf einen Meter anzunähern. Aufatmen bei den heimischen Aushängeschildern. Gerade nach den Lockerungen etwa im Gastro-Bereich war die Zwei-Meter-Regel bei den in der Regel fixen Bootsbesatzungen kaum mehr argumentierbar. "Wir hatten es nicht wirklich verstanden, aber es war halt die Regel", spricht Viktoria Schwarz ihrer Kanu-Partnerin Ana Roxana Lehaci und wohl vielen Sportskameraden aus der Seele.

Dabei zählen sich Lehaci/Schwarz zu jenen Athleten, welche die Corona-Einschränkungen im Trainingsalltag nur wenig traf. Seitdem das Duo des UKRV Schnecke Linz nämlich mit dem kroatischen Coach Stjepan Janic zusammenarbeitet, wird ohnehin großteils im Einer trainiert. Die fehlenden Kilometer zu zweit bezeichnet Schwarz als vernachlässigbar. "Wir kennen uns so gut, dass wir nur einsteigen müssen, und es passt sofort wieder." Und frei nach Rudi Nierlich ergänzt sie: "Wenn ein Zweier rennt, dann rennt er."

Am besten rennen sollte er Ende September. Zumindest Stand jetzt findet dann die WM in Szeged (Hun) statt. Ob der Saisonhöhepunkt tatsächlich über die Bühne gehen kann, soll in den nächsten Wochen entschieden werden. Schwarz zweifelt an der Durchführbarkeit.

Bootskollege gesucht

Ruderer Julian Schöberl freut die Lockerung: "Immer nur im Einer zu fahren, war schon etwas fad." Der 23-jährige Urfahraner war vorige Saison mit Matthias Taborsky im Leichtgewichts-Zweier gesessen. Der Wiener steigt allerdings zu den schweren Ruderern auf. Mit wem Schöberl, der sich selbst als "Mannschaftsboottyp" bezeichnet, künftig gemeinsame Sache macht, ist derzeit unklar. Aufschluss darüber könnte das am Wochenende am Weißensee beginnende Trainingslager mit dem neuen Nationalcoach Robert Sens bringen. Eine Wiedervereinigung mit WSV-Ottensheim-Kollege Rainer Kepplinger oder auch ein Wechsel in den Einer sind denkbar.

Große Ziele gibt es ob der vielen Absagen derzeit nicht. Den Anfang im Kalender macht eine Kleinboot-Regatta am 11./12. Juli in Ottensheim. Dort wird sich zeigen, wer wie viel im Einer trainiert hat.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at