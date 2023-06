Zum Karriereende gibt es vom Papa ein besonderes Geschenk

"Es sind schon mehrere Ordner voll." In den Worten von Manfred Bokesch schwingt Stolz in seiner wohl schönsten Form mit, nämlich elterlicher Stolz. In den Ordnern hat der 63-Jährige alle Handball-Erstliga-Spiele seiner Söhne Gregor und Markus statistisch mitgeschrieben und alle Zeitungsartikel ausgeschnitten und gesammelt.