Zum Alpen-Einstieg ließ Pogacar nichts anbrennen

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat seine Führung gestern auch auf der ersten harten Alpen-Etappe der Tour de France souverän und mithilfe seines UAE-Teams behauptet. Der Sieg auf dem neunten Abschnitt von Aigle nach Chatel/Les Portes du Soleil ging an Bob Jungels. Der Luxemburger aus der französischen AG2R-Mannschaft kam nach 64 Kilometer langem Solo als Solist durch. Er hatte zuvor einer Ausreißergruppe angehört, in der sich auch Patrick Konrad (Bora) und der einmal mehr starke Samstags-Etappengewinner Wout Van Aert (Jumbo) befanden.

Pogacar führt vor dem zweiten Ruhetag heute weiter 39 Sekunden vor dem Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo). Dahinter folgt das britische Ineos-Duo Geraint Thomas (+1:17 Minuten) und Adam Yates (+1:25). Mehr als seine Gegner muss der Slowene derzeit wohl eine Corona-Infektion fürchten. Am Samstag hatte es Pogacars Teamkollegen Vegard Stake Laengen erwischt, am Sonntag schied der infizierte Franzose Guillaume Martin (Cofidis) aus. Als unsichtbaren Rivalen sieht der Spitzenreiter der Rundfahrt Corona aber nicht. "Covid ist kein Rivale. Es ist nur ein Virus, das Dinge beeinflussen und eine Tour ruinieren kann", sagte der Slowene. Grundsätzlich möge er die Fan-Unterstützung und dass einen "die Leute anschreien", aber "es steigert die Wahrscheinlichkeit, sich mit Viren anzustecken".

Die Niederländerin Annemiek van Vleuten (Movistar) brachte derweil gestern nach 2018 und 2019 zum dritten Mal den Gesamtsieg beim Giro d’Italia der Frauen ins Trockene.

Anti-Doping-Kämpfer klagt an

Der Anti-Doping-Kämpfer und frühere Profi Christophe Bassons sieht die Einnahme von Medikamenten wie etwa Schmerzmitteln im Radsport nach wie vor als großes Problem. Der Franzose betonte zwar, dass die Anti-Doping-Arbeit viel effektiver geworden sei, forderte in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" aber mehr Transparenz, um die Sportart glaubwürdiger zu machen. "Noch immer leben alle in einer großen Lüge. Heutzutage ist die medizinische Unterstützung wesentlich umfangreicher, sodass man fast auf dem gleichen Niveau wie Gedopte fahren kann. Aber diese medizinische Unterstützung macht mir fast noch mehr Angst als Doping", sagte der 48-Jährige.

Wenn man die Wahl habe "zwischen einer kleinen therapeutischen Dosis Epo oder 20 bis 30 Tabletten pro Tag, um eine Tour zu fahren, dann können Sie mal kurz nachdenken, was davon gefährlicher ist. Der Radsport würde enorm an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn die Fahrer sagen würden, was genau sie jeden Tag zu welcher Zeit ihrem Körper zuführen."