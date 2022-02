So wird Liu Jia nie ihre Tischtenniskarriere beenden können. Denn beim überraschenden 3:2-Sieg am Sonntag von Linz AG Froschberg im Halbfinalhinspiel der Champions League in Tarnobrzeg (Pol) war die 39-Jährige mit zwei Siegen einmal mehr Matchwinnerin – also unverzichtbar. Dabei war die Ex-Europameisterin eigentlich nur als Ersatzfrau vorgesehen gewesen. Wegen der Corona-Infektion von Teamkollegin Margaryta Pesotska kam "Susi" zum Einsatz.