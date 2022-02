Zu Fuß über die russische Grenze: Die Odyssee der Paula Schmidl

"Ich war einige Male verzweifelt, weil ich mir nicht sicher war, was sicherheitstechnisch und moralisch das Richtige ist", sagt Paula Schmidl. Jedoch sei die Linzer Fechterin, die seit einem Monat im estnischen Tartu trainiert und studiert, nun froh, aus dem Weltcupturnier in Sotschi vor den am Samstag folgenden Top-16-Duellen ausgestiegen zu sein.