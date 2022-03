Zitterpartie in Seoul

"Das wird für mich eine neue Situation, und ich bin gespannt, wie ich damit umgehen werde." Für Österreichs Rekord-Davis-Cup-Spieler Jürgen Melzer ist die Qualifikationsrunde im Davis Cup morgen und am Samstag (jeweils 3 Uhr MEZ, laola1.tv) in Seoul gegen Südkorea sein insgesamt 39. Einsatz für Österreich, erstmals sitzt Melzer aber als Kapitän auf der Bank. Der Nachfolger von Stefan Koubek muss bei seiner Premiere ohne den noch immer nicht auf die Tour zurückgekehrten Dominic Thiem auskommen. Dennis Novak und Jurij Rodionov sind Fixstarter im Einzel, im Doppel werden Lucas Miedler und Alexander Erler, die sich den Kitzbühel-Titel 2021 geholt haben, ihr Davis-Cup-Debüt feiern. Ziel ist es, zum zweiten Mal in Folge die lukrative Gruppenphase zu erreichen, die von 14. bis 18. September ausgetragen wird.

Bei den Südkoreanern lastet der gesamte Druck auf Kwon Soonwoo, dem Weltranglisten-65., von dem erwartet wird, dass er beide Einzel gewinnt. Der 24-jährige Hobby-Karaokesänger wird sich so oder so warm anziehen müssen. Im Olympic Park Tennis Court gibt es keine Heizung, zuletzt wurden zwölf Grad gemessen. Ländermatch-Atmosphäre wird nicht aufkommen, nur rund 200 geladene Gäste sind zugelassen.