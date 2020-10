Zittern bis zum Schluss: Thiem gewann den Krimi

Das war knapp. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem musste alles aus sich herausholen, um Lokalmatador Hugo Gaston (Fra), den Weltranglisten-239., in die Knie zu zwingen. Nach 3:32 Stunden riss der 27-jährige US-Open-Champion erleichtert die Arme in die Höhe, ballte die Faust und klopfte seinem geschlagenen Widersacher anerkennend auf die Schulter. Der „Dominator“ behielt im Achtelfinale der French Open in Paris mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6 und 6:3 die Oberhand, trotz Zuschauer-Restriktionen wegen der Corona-Pandemie kam auf dem Court Philippe-Chatrier so etwas wie Daviscup-Atmosphäre auf. Die 1000 lautstarken Fans wollten ihren Liebling zur Sensation tragen.

Regeneration am Ruhetag

„Es war ein faszinierendes Match von uns beiden. Er (Gaston, Anm.) hat so große Kämpferqualitäten und Stoppbälle von einem anderen Planeten. Wenn er so weitermacht, wird er euch noch viel Freude bereiten und ein Großer werden“, sagte Thiem auf dem Platz und erntete dafür viel Beifall vom fairen Publikum. Applaus gab es auch von Thiem für den nur 1,72 Meter großen 20-jährigen Gegner, der sich in der ersten Woche in Roland Garros in die Herzen der Franzosen gespielt hatte.

Thiem, die Nummer drei der Welt, steht zum fünften Mal in Folge in einem French-Open-Viertelfinale. Mit Diego Schwartzman (1,70 m) wartet morgen auch kein „Riese“, aber einer der Formstärksten im Zirkus. Der Weltranglisten-14. aus Argentinien ist bei den diesjährigen French Open noch ohne Satzverlust, in direkten Duellen mit seinem Freund Thiem liegt er 2:6 zurück.

„Diego ist in guter Verfassung. Für mich wird es wichtig sein, den Ruhetag zur Erholung zu nützen. Ich musste gegen Gaston viel laufen. Ich erwarte das nächste schwierige Match, Schwartzman mag diese langen Rallyes“, erläuterte der Niederösterreicher.

Nadal kann sich nicht beklagen

Rafael Nadal, der zwölfmalige Champion in Roland Garros, bleibt auch heuer vorerst unantastbar. Der Mallorquiner gab gegen Sebastian Korda (USA) nur vier Games ab und schraubte seine imposante Paris-Bilanz auf 97:2 Siege. In der Runde der letzten Acht wird mehr Gegenwehr zu erwarten sein. Der hochveranlagte 19-jährige Südtiroler Yannik Sinner stellt sich dem Sandplatz-König in den Weg – und damit jener Mann, der den gesundheitlich angeschlagenen Alexander Zverev (D) in vier Sätzen geschlagen hat.

„Ich habe mich ohne Satzverlust für das Viertelfinale qualifiziert, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Es wird jetzt sicher nicht leichter“, sagte Nadal (34), der 19 Grand-Slam-Titel gewonnen hat – einen weniger als der abwesende Roger Federer (39).

Der Rekord des Schweizers ist nicht das Lebensziel des Spaniers. „Es wäre nett, aber es ist nicht mein Ding, neidisch zu sein, nur weil der Nachbar ein größeres Haus hat“, sagte Nadal.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic (33), 17-facher Major-Triumphator, sprach sich indes für die Abschaffung von Linienrichtern aus, „weil die Technik weit fortgeschritten ist“. Die Aussage ist pikant, wenn man sich die Ereignisse bei den US Open vor Augen führt. Djokovic war im Achtelfinale disqualifiziert worden, weil er ausFrust unabsichtlich eine Linienrichterin mit dem Ball am Hals getroffen hatte.

„Ballkinder, ja natürlich, aber Linienrichter? ich wüsste nicht mehr warum. Dann wäre die Gefahr auch nicht mehr so groß, dass ich das tue, was mir in New York passiert ist“, sagte Djokovic mit einem Lächeln. Andere haben das weniger lustig gefunden. (alex)