Zieht Bucher eine Schwimm-Medaille an Land?

Simon Bucher ist bei der Unter-23-EM in Dublin im Einsatz.

Dublin ist von Freitag bis Sonntag Schauplatz der ersten U23-Schwimm-EM. Zwei Wochen nach Ende der WM in Fukuoka tritt ein elfköpfiges österreichisches Team an, die besten Aussichten hat Simon Bucher. Der Tiroler mit Basislager im Linzer Olympiazentrum hat in Japan als WM-Siebenter über 50 Meter Delfin überzeugt, über 100 Meter Delfin ist er als 26. aber weit unter seinen Möglichkeiten geblieben.

"Wenn ich im Sprint in den Bereich meines Rekordes komme, dann ist eine Medaille drinnen", sagt Bucher, der nach der EM eine dreiwöchige Trainingspause einlegen wird. In Dublin sind auch die Leondingerin Cornelia Pammer und Johanna Enkner vom ASV Linz dabei.

Der Welser Lukas Edl hat vergangene Woche bei den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg über 100 Meter Delfin den österreichischen Juniorenrekord von Dinko Jukic aus dem Jahr 2008 verbessert. Er könnte seine starke Saison Anfang September bei der Junioren-WM in Israel krönen.

