Wohin bewegt sich das Tennisturnier?

Bevor die Tennis-Asse Alison Riske (USA) und Jaqueline Cristian (Ro) bei Druckbeginn dieser Ausgabe im Einzel-Endspiel um Titel, Trophäe und einen Siegerscheck über 20.161 Euro spielten, hatte Sandra Reichel, Direktorin des Upper Austria Linz, vorsichtig Bilanz gezogen. "Es ist so viel passiert in dieser Woche, dass man nicht weiß, was noch alles kommt", sagte die Welserin, die nach dem Albtraum-Donnerstag in der Linzer TipsArena ein gebranntes Kind ist.