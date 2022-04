WM verpasst: Pajovic hebt Positives hervor

Nach dem 30:34 in Bregenz musste sich Österreichs Auswahl Favorit Island am Samstag auch auswärts mit 26:34 (15:19) geschlagen geben. ÖHB-Teamchef Ales Pajovic nahm mit Blick auf die im Oktober beginnende EM-Qualifikation (gegen Ukraine, Rumänien, Färöer) dennoch Positives mit. "Schon gegen Estland haben die Jungs die Aufgabe gut gemeistert und gegen Island waren wir zehn Minuten vor Spielende nur mit einem Tor hinten", sagte der Slowene. Mit einem minus vier nach Island zu kommen, war eine schwere Ausgangslage. In den ersten 20 Minuten haben wir noch mitgehalten, danach ist uns ein wenig die Kraft ausgegangen, da hat uns die Breite im Team gefehlt. Aber genau daran arbeiten wir. Es waren erneut viele junge Spieler dabei, die jetzt ihre Chance gekriegt haben."

Für die in der EM-Qualifikationsgruppe auf Platz zwei liegende Damen-Auswahl fällt morgen im Heimspiel gegen Dänemark und am Sonntag in Rumänien die Entscheidung um die Teilnahme an der Endrunde im November.