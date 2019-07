Boris Beckers öffentliche Auftritte in seiner deutschen Heimat sind seltener geworden. Wenn er dann – so wie gestern bei den European Open in Hamburg – auftaucht, ist ein Blitzlichtgewitter garantiert. Der 51-jährige Leimener erschien in seiner Funktion als (ehrenamtlicher) Herrenchef des Deutschen Tennisbundes und blickte seinen sportlichen Erben auf Hände und Beine. "Ich selbst war immer Hamburg-Fan", erzählte der dreifache Wimbledonsieger, der hier am Rothenbaum zwölfmal aufgeschlagen hat. Sein bestes Resultat war der Finaleinzug 1990.

Vor 20 Jahren war Schluss

Becker hat zwar 49 Einzeltitel gewonnen, aber keinen einzigen auf roter Asche. Mit diesem schwarzen Fleck kann er längst leben. "Ich hab’ mich halt auf Sand nicht so wirklich wohl gefühlt." Trotzdem sprang er 1992 in Barcelona auf besagtem Belag über seinen Schatten und eroberte mit seinem langjährigen Rivalen Michael Stich Olympia-Gold im Doppel.

Jetzt gibt Becker die Richtung im deutschen Herren-Tennis vor: "Das geht hin bis zu Sichtungsplänen für Zwölf-, 14- und 16-Jährige. Wenn ich auf die Jugendlichen treffe, lautet meine erste Frage immer: ,Wisst ihr überhaupt, wer ich bin?’" Ein "Ja" ist da heutzutage nicht selbstverständlich, Becker hat vor 20 Jahren seine Karriere beendet.

Schlagzeilen sind unverändert Programm, Boris’ Privatleben beschäftigt vor allem die Boulevardmedien. Wer Becker "googelt", erfährt – ob richtig oder falsch – einiges. In St. Tropez soll er mit einer Blondine Händchen gehalten haben. Von seinem Lebensmittelpunkt London wird berichtet, dass er dort wegen zwei Geschwindigkeitsübertretungen binnen vier Monaten vorübergehend seinen Führerschein abgeben musste.

Und sein Erzfeind, der Comedian Oliver Pocher, hat bei einer Zwangsversteigerung von Beckers Trophäen zwei Pokale um 26.500 Euro erworben. "Er kann sie auch gerne wiederhaben – ohne einen Finanzplan. Da werden wir uns gerne auch auf einen kleinen Finderlohn einigen", ätzte Pocher.

"Es ist ein sehr schmaler Grat"

Gestern äußerte sich Becker verständlicherweise nicht zu solchen Geschichten, er reduzierte das Frage-Antwort-Spiel auf sportliche Themen. Früher war das nicht so: "Markenbildung einer Persönlichkeit ohne Privatleben – das funktioniert nicht. Die Fans wollen hinter die Fassade schauen können. Aber es ist ein sehr schmaler Grat, was man zulässt und was nicht", sagte der Star einmal.

Dominic Thiem, der heute im Hamburg-Viertelfinale im zweiten Match nach 11.30 Uhr (Sky) auf Andrej Rublew (Rus) treffen wird, steht bei Becker schon lange hoch im Kurs: "Ihm fehlt nicht viel, er hat ein tolles Schlagrepertoire. Mir gefällt vor allem seine einhändige Rückhand. Hier auf Sand sehe ich ihn als Favoriten, er ist gut in Form und muss nach seiner Erstrundenniederlage in Wimbledon etwas zurückgeben. Das war nicht optimal", erläuterte der "rote Baron".

Was bringt die Zukunft?

Die European Open am Rothenbaum sieht Becker, der hier fünf Jahre "Chairman" war, auf einem guten Weg: "Der Standort ist faszinierend. In Hamburg gibt es ein Tennispublikum, das einfach wieder gekitzelt werden muss. Kompliment an die Familie Reichel, die sehr viel Neues probiert."

Eine Zukunftsoption ist ein Belagwechsel – von Sand auf Hartplatz. Auch über ein zweiwöchiges Event, an dem Damen und Herren teilnehmen, wird laut diskutiert. Becker outet sich als "großer Fan von gemischten Turnieren. Das ist ein guter Plan."

