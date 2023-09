Wird Sensationsmann Ben Shelton zum Spielverderber?

Shelton spielt in New York groß auf. Kann er auch Djokovic stoppen? (APA)

Die US Open in Flushing Meadows steuern auf ein Traum-Finale in der Herren-Tennis-Konkurrenz zu. Den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz (Esp), der den am linken Oberschenkel verletzten Olympiasieger Alexander Zverev (D) im Viertelfinale 6:3, 6:2, 6:4 abfertigte, und Novak Djokovic (Srb), der ab Montag wieder die Nummer eins sein wird, trennt noch je ein Sieg vom Showdown am Sonntag. Drei der vier Semifinalisten sind übrigens ident mit jenen, die zuvor im Juli in Wimbledon aufgeschlagen haben. Der Dritte im Bunde ist Daniil Medwedew, der das russische Duell mit Andrej Rublew 6:4, 6:3, 6:4 für sich entschieden hat.

Doch die meisten Schlagzeilen schreibt im Moment der "Underdog" und Lokalmatador: Ben Shelton, der sich in der zweiten Runde gegen den gesundheitlich angeschlagenen Dominic Thiem durch dessen Aufgabe durchgesetzt hat, liebäugelt heute mit einer Sensation gegen Djokovic.

Der US-Amerikaner, der als Weltranglisten-47. in das New Yorker Grand-Slam-Turnier gestartet ist, hat nichts zu verlieren. Schon jetzt ist das Erreichen des Semifinales sein mit Abstand größter Erfolg. Der 20-Jährige mit der enormen Schlagwucht (Service, Vorhand) scheint eine rosige Zukunft vor sich zu haben. "Es könnte nicht besser sein, als jetzt gegen Novak zu spielen. Ich freue mich extrem darauf", sagte Shelton über die Premiere dieser Begegnung.

Djokovic steht in seinem bereits 47. Major-Semifinale, dem 13. in Flushing Meadows. Damit hat er in der Bestenliste Roger Federer (Sui) überflügelt. "Natürlich habe ich viel Erfahrung, aber das Match gegen Shelton wird mir alles abverlangen. Wenn sein Aufschlag kommt, ist es sehr schwierig – vor allem, weil er Linkshänder ist", weiß der 36-jährige Serbe. Alcaraz bekommt es mit Medwedew, dem er in Wimbledon beim 6:3, 6:3, 6:3 keine Chance gelassen hat, zu tun.

