Wird dieser 17-Jährige Österreichs nächster Tennis-Star?

Joel Schwärzler hat zwei großartige Wochen hinter sich und am Sonntag bei den ITF-Finals in Chengdu/China einen der größten österreichischen Erfolge im Nachwuchs-Tennis zelebriert. Der 17-jährige Vorarlberger gewann die ITF-Finals der acht weltbesten Junioren dieser Saison und verbesserte sich damit in der Weltrangliste auf Platz drei. Dieses-Top-Ten-Ranking garantiert ihm Wild Cards für acht Challenger-Turniere der kommenden Saison, der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist gemacht,