"Die Ansprüche in Gmunden waren schon immer da", sagt Richard Poiger, der Geschäftsführer der OCS Basket Swans, vor dem heutigen Anpfiff des Champions-League-Qualifikationsturniers in Belgrad (17 Uhr). Die "Korbjäger" vom Traunsee haben sich einiges vorgenommen für das Viertelfinal-Duell mit Pärnu Sadam. Dieser erst 2000 aus der Taufe gehobene Klub aus Estland beendete heuer die Regentschaft von Kalev/Cramo, das zuvor fünfmal en suite die nationale Liga gewonnen hatte, und holte den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Gmunden zeigt Respekt vor dem Gegner, aber keine Angst. "Wir sind nach Serbien geflogen, um zu gewinnen, und nicht, um einfach nur da zu sein und Hallo zu sagen", betonte Poiger. Ein Selbstläufer wird dieses Match aber nicht. Frag nach beim österreichischen Meister BC Vienna, der sich Pärnu Sadam vor einem Jahr in der 1. Qualifikationsrunde zum FIBA Europe Cup knapp mit 67:72 geschlagen geben musste. Die Esten haben also durchaus Qualität und fünf Legionäre – zwei Amerikaner, einen 2,06 Meter großen australischen Center und zwei Ukrainer – in ihren Reihen.

"Pärnu Sadam ist auf dem Papier Favorit, aber an einem guten Tag zu schlagen", glaubt Poiger. Nachsatz: "Wir sind Gmunden, wir wollen die Großen ärgern."

Die "Schwäne" haben im Sommer vier Ausländer engagiert: Zachary Charles, Urald King, Dominic Green (USA) und Dwayne Lautier-Ogunleye – bei der EURO für Großbritannien im Einsatz – feiern ihr Pflichtspieldebüt für die Gmundner, die im Erfolgsfall am Freitag auf die Bakken Bears aus Dänemark treffen werden. Aber auch eine Niederlage beendet nicht die internationale Reise. Der rot-weiß-rote Vizemeister hat zumindest ein Ticket für die Gruppenphase im Europe Cup in der Tasche.