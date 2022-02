"Wir wissen nicht, ob wir noch wo starten dürfen"

"Wir wissen momentan nicht, ob wir noch wo starten dürfen", sagt Gösweiner, dessen Athletinnen derweil in Ramsau am Dachstein der Dinge harren.

Am Samstag hatte der Biathlon-Weltverband IBU als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine Sanktionen gegen die russischen und belarussischen Skijäger verkündet. Demnach dürfen beide Flaggen an den Wettkampforten nicht mehr zur Schau gestellt werden, die Teamkleidung muss ohne Nationalfarben neutral gehalten sein, und es gibt auch keine Punkte für die Nationenwertung. Russlands Verband gab als Reaktion bereits bekannt, dass man nicht mehr antreten werde.

Eigentlich hätte ab Donnerstag der Weltcup im finnischen Kontiolahti fortgeführt werden sollen. Auch Gösweiner und sein Team dürften dort nicht mehr willkommen sein. Schon davor hatte Otepää als vorletzte Station angekündigt, russische und weißrussische Sportler nicht einreisen zu lassen. Auch Oslo als Veranstalter des Weltcup-Finales erwägt diesen Schritt.

Der Ukrainer Dmytro Pidruchnyi, ehemaliger Weltmeister in der Verfolgung, verschwendet an Wettkämpfe gar keinen Gedanken mehr. "Mein Team und ich bleiben in der Ukraine, um unser Zuhause und unsere Familien vor den russischen Streitkräften zu beschützen", schrieb er in einer dramatischen Botschaft auf Instagram. Auch Gösweiner macht das bestürzt: "Da ist unser Sport nicht mehr wirklich wichtig." (fei)