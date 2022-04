"Wir können trotzdem stolz sein"

Österreichs Tennis-Damen haben im zweiten Gruppenspiel beim Billie Jean King Cup der Europa/Afrika-Zone I die erste Niederlage einstecken müssen. Favorit Slowenien setzte sich in der Megasaray Tennis Academy in der türkischen Kreisstadt Serik allerdings knapper als erwartet, mit 2:1, durch.

Die Entscheidung fiel erst im dritten Satz des Doppels, in dem Melanie Klaffner (Kornspitz Team OÖ) an der Seite von Sinja Kraus (UTC Fischer Ried) gegen die Paarung Kaja Juvan/Tamara Zidansek mit 6:2, 4:6, 2:6 das Nachsehen hatte. Barbara Haas (Kornspitz Team OÖ) kam nach ihrem Comeback am Montag nicht zum Einsatz, sie feuerte ihre Kolleginnen aber von der Tribüne aus an. "Wir haben uns echt wohlgefühlt, darauf kann man aufbauen", sagte Klaffner.

Die 31-Jährige aus Weyer wurde in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, aktuell steht sie auf Position 585 der Weltrangliste.

"Es war sehr, sehr knapp. Wir können trotzdem stolz auf uns sein", ergänzte Sinja Kraus (WRL-Nr. 402). Die 19-jährige Wienerin war zuvor im Einzel Juvan 1:6, 4:6 unterlegen.

Die Sensation des Tages lieferte Julia Grabher (WRL-Nr. 198), die die Nummer 27 der Welt, Zidansek, 6:3, 6:3 abfertigte. "Julia hat tolles Tennis gespielt. Das Gesamtergebnis tut weh, denn bei einem Sieg hätten wir sogar um den Aufstieg spielen können", sagte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Heute ist die rot-weiß-rote Auswahl gegen Georgien in der Favoritenrolle.