Wimbledon will keine Propaganda-Bühne sein

Wimbledon findet heuer ohne russische und belarussische Tennisprofis statt. Das gaben die Veranstalter des ältesten und wichtigsten der vier Grand-Slam-Turniere gestern bekannt. "Wir sind uns bewusst, dass dies für die betroffenen Einzelsportler eine harte Entscheidung ist", sagte Organisationschef Ian Hewitt. "Es ist traurig, dass sie unter den Taten der Anführer des russischen Regimes leiden müssen." Angesichts des Angriffskrieges wäre es aber nicht zu akzeptieren, dass das russische Regime Nutzen aus den Auftritten von Tennisprofis aus Russland oder Belarus in Wimbledon ziehen könne, argumentierte er weiter. Falls sich die Bedingungen bis Juni (Turnierstart ist am 27. 6.) grundlegend verändern, werde dies bedacht.

Die prominentesten Betroffenen von dem Bann sind Vorjahreshalbfinalistin Victoria Asarenka aus Belarus oder Russlands Daniil Medwedew, der kurzzeitig Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste verdrängt hat.

Nach Angaben der "Times" halten Hewitt und sein Team nach wochenlangen Gesprächen mit der britischen Regierung den Ausschluss für die praktikabelste Lösung. Demnach hatten politische Vertreter zunächst den Ansatz verfolgt, dass die betroffenen Tennisstars eine schriftliche Erklärung abgeben müssen, worin sie die Kriegsaggressionen ihrer Heimatländer verurteilen. Das hätte auch zur durch WTA und ATP bisher vorgezeichneten Linie gepasst. Bei deren Events schlagen Aktive aus Russland und Belarus seit Kriegsausbruch unter neutraler Flagge auf. Von den Teambewerben Davis- und Billie Jean King Cup hatte der Weltverband (ITF) die beiden Landesauswahlen jeweils gestrichen. Wimbledon ist nun das erste Einzelturnier, das diesen Schritt setzt.

"Ein weiteres Mal werden Sportler zu Geiseln irgendwelcher politischer Befangenheiten, politischer Intrigen, feindlicher Handlungen gegen unser Land gemacht. Das ist nicht hinnehmbar", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der britische Sportminister Nigel Huddleston hatte im März erklärt, es wäre ihm unangenehm, wenn ein "russischer Athlet mit wehender russischer Fahne" in Wimbledon gewinnt.

Djokovic hatte Mühe

Novak Djokovic, Nummer eins der Tennis-Welt, erreichte mit Mühe das Viertelfinale beim Heimturnier in Belgrad. Der 34-jährige Serbe war gegen Landsmann Laslo Djere (WRL-Nr. 50) mit Satz und Break in Rückstand geraten, ehe er nach 3:24 Stunden mit 2:6, 7:6 (6), 7:6 (4) die Oberhand behielt. Djokovic bekam übrigens – obwohl ungeimpft – grünes Licht für ein Antreten in Rom. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek (Pol) feierte in Stuttgart mit dem 6:1, 6:1 gegen Eva Lys (D) ihren bereits 20. Sieg in Folge auf der Tour.