Wimbledon: Thiem gegen Querry im Liveticker

Bereits am Montag hat das Rasen-Turnier in Wimbledon einige prominente Opfer gefordert. Während der topgesetzte Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB) gegen Philipp Kohlschreiber (GER) mit 6:3,7:5,6:3 weiterkam, schieden Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas aus.

Für Thiem ist Wimbledon mehr als bloß ein Spiel auf dem grünen Rasen. Thiem liebt Flair und Atmosphäre an dem wohl traditionellsten Ort auf der gesamten Tour. "Es gibt da so vieles, das es besonders macht", schwärmte Thiem im Sky-Talk. "Es ändert sich zwar so viel. Aber sie schaffen es, trotzdem die Tradition zu wahren. Es macht hier so viel aus - keine Bandenwerbungen und das in weiß spielen. Die Match-Plätze, wenn wir darauf trainieren, dürfen nicht einmal die Trainer in einer anderen Farbe als weiß betreten. Es ist hier sehr, sehr cool, gerade weil es so konservativ ist."

Das Match im Liveticker: